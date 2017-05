Testé et approuvé, collectif dirigé par Marie-Julie Gagnon

Avec la frontière américaine qui filtre encore plus ses visiteurs et le 150e anniversaire de la Confédération canadienne qui permet un accès gratuit à nos parcs nationaux, le moment est parfait pour passer ses vacances à la maison et explorer le Québec. La centaine d’expériences proposées dans le livre Testé et approuvé tombent à point. Effectuer une via ferrata en pleine nuit, baguer des chouettes, faire une descente de 7,5 kilomètres en luge et dormir dans un sous-marin sont quelques-unes des propositions inusitées que la dizaine de globe-trotteuses (dont l’exploratrice en chef de ce collectif, la blogueuse Marie-Julie Gagnon) ont récoltées pour ce livre. Bien que le qualificatif « extraordinaires » soit un peu fort pour certaines d’entre elles, on retrouve ici plusieurs idées fort originales, partagées dans des textes courts qui donnent les grandes lignes de l’expérience. On aime les conseils pratiques glissés pour améliorer notre séjour (on les aurait même pris encore plus complices et touffus), et si les expériences sont réparties en régions, l’ensemble demeure un brin fourre-tout puisque le nom de la ville ne figure pas dans les pages, un petit détail qui permettrait autrement de combiner en un clin d’oeil les plaisirs à proximité. On y retrouve aussi d’excellentes suggestions pour se réconcilier avec l’hiver et montrer avec fierté à nos amis français qu’il y a plus à faire que de la raquette et du chien de traîneau. Amis étrangers et invités Airbnb, B B et cie seront des plus reconnaissants qu’on en laisse traîner une copie sur leur table de chevet.

Testé et approuvé. Le Québec en plus de 100 expériences extraordinaires Collectif dirigé par Marie-Julie Gagnon, Parfum d’encre, 2017, 263 pages