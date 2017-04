Le Women in Travel Summit 2018 à Québec

Québec sera la première destination internationale pour le Women in Travel Summit (WITS), du 4 au 6 mai 2018, alors que la Vieille Capitale accueillera plus de 400 participantes, des membres et femmes influentes de l’industrie du voyage de l’Amérique du Nord et d’ailleurs. Wanderful, la communauté internationale de voyageuses à l’origine du WITS, s’est associé à l’Office du tourisme de Québec et à Destination Canada pour l’événement. Le WITS 2018 se tiendra au Fairmont Le Château Frontenac. witsummit.com