Chambres à part

Certains architectes dessinent des musées. C’est le cas de Frank Gehry, de Renzo Piano et de Jean Nouvel, qui en a d’ailleurs fait sa spécialité. D’autres imaginent des hôtels très haut de gamme, des oeuvres d’art en soi. Jean-Michel Gathy est de ceux-là.

Depuis 30 ans, le fondateur de Denniston Architects, Belge de naissance, Malais d’adoption, réalise des projets pour la crème de l’industrie hôtelière : Aman Resorts, One Only, Cheval Blanc, Chedi et cie.

Photo: Denniston Architects

Ce faisant, il révolutionne à sa manière les paysages de nos vacances. Joint par téléphone, le sympathique créateur nous parle de son métier.



On vous décrit comme l’« architecte du luxe », mais qu’est-ce que le luxe ?

C’est impossible à définir. Pour un financier à New York, ça peut être le temps ; pour la famille qui vit dans un tout petit appartement à Hong Kong, l’espace. Chacun a sa vision du luxe.

Pour moi, c’est le confort, mais du confort aussi, chacun a une vision différente : la mienne est peut-être de conduire une Maserati ! À l’hôtel, c’est un bon matelas, une douche qui marche, un téléphone — simple — pour appeler la réception et le wi-fi.

Comment sont nés Denniston Architects et votre intérêt pour le secteur de l’hôtellerie ?

Au début, c’était simplement L’agence. Puis, un ami anglais (j’étais parti avec sac à dos à Hong Kong à 25 ans et je m’y étais installé) m’a expliqué que les Chinois ne m’aimaient pas parce qu’ils pensaient que j’étais Anglais, et les Anglais ne m’aimaient pas non plus parce qu’ils pensaient que j’étais a frog ! J’ai donc changé le nom pour quelque chose de plus international.

Photo: The Chedi

Aujourd’hui, nous sommes un groupe d’environ 150 personnes, mais je garde le contrôle de l’exécution des projets dans le monde. Dans 75 % des cas, on en dessine l’entièreté, soit architecture, aménagement intérieur et paysager, et leisure design.

[À ce chapitre, il a notamment conçu l’ultra iPhogénique Sky Park et sa piscine à débordement, qui coiffent le vertigineux complexe hôtelier Marina Bay Sands, à Singapour, une spectaculaire réalisation de « M. Habitat 67 », Moshe Safdie.]

Pour ce qui est de mon intérêt pour le monde hôtelier, deux personnes en sont responsables. Hans Jenni, qui était le patron de l’Excelsior à Hong Kong, m’a donné un projet qui a tout déclenché, en 1987. Puis, Adrian Zecha, le fondateur d’Aman Resorts, a ensuite suivi avec Amanwana, en 1989.

Par la suite, j’ai rencontré Sol Kerzner (One Only), Giorgio Armani (Armani Hotels), Bernard Arnault (Cheval Blanc)… Ma carrière était lancée.

Comment les tendances en matière d’architecture hôtelière ont-elles évolué depuis vos débuts ?

Avant, il fallait être riche pour voyager. On faisait un grand voyage par année et les hôtels étaient grandioses car les gens restaient longtemps au même endroit. Maintenant, on fait plusieurs petits voyages par an.

Les hôtels sont donc dessinés différemment : la chambre peut être plus petite car on n’y séjourne pas un mois.

Aussi, avant, l’hôtel était un endroit où on dormait. Maintenant, il a de plus en plus de spécificités : il peut être tourné vers le spa, le golf, le ski… Et la chambre est conçue pour qu’on puisse en profiter : elle a une cuisinette, une piscine privée, etc.

À quoi reconnaît-on un projet Gathy ? Quelle est votre griffe ?

Ma griffe est que j’essaie de ne pas en avoir. Il y a deux genres de designers : ceux qui font toujours la même chose pour être sûrs qu’on les reconnaisse — et pour moi, ça, c’est du marketing et un manque d’imagination. Je suis plutôt de l’autre genre : je tente de m’améliorer à chaque projet.

Cela dit, chaque créateur a ses lignes directrices : on dessine ce qu’on ressent. La conception est la traduction d’une émotion.

Chaque créateur a ses lignes directrices: on dessine ce qu'on ressent. La conception est la traduction d'une émotion. Jean-Michel Gathy

Alors, même si je fais tout pour ne pas me répéter, mon travail a ses caractéristiques.

Par exemple, j’aime l’eau. Je l’utilise comme élément de décor nocturne, car le soir, le paysage disparaît, la montagne, on ne la voit plus, et il me faut alors recréer une ambiance propice à l’introspection.

J’aime également la géométrie. Je l’emploie pour créer des volumes, des profondeurs de champ, des étagements de lumière et des successions d’« écrans ». Je répète un élément, ce qui donne de la vie à un projet. Le Louvre, le château de Versailles et les pyramides d’Égypte sont tous des monuments ayant une symétrie et une géométrie très fortes. L’oeil humain aime ça ; ça procure de la quiétude. Et comme un hôtel est un endroit où les gens se reposent…

Photo: Amanoi

Quel est le plus grand défi de conception auquel vous devez faire face ?

Dans tous les projets, de luxe ou pas, toutes les idées qui rendent les lieux confortables sont des contraintes. Celles-ci sont de nature technique et peuvent être liées à l’acoustique, au rythme des espaces, à la dynamique des volumes, etc.

Ces dernières années, certaines villes semblent s’être dit : « Demandons à un starchitecte de nous dessiner un musée, cela nous mettra sur la carte touristique. »

Les groupes hôteliers ont-ils le même réflexe pour se positionner parmi leurs concurrents ?

Très bonne question. Les pays et les villes ont besoin de marketing, c’est très vrai. Voilà pourquoi les musées ne sont pas sujets à des paramètres financiers aussi astreignants que les hôtels.

Mais l’hôtellerie est un business : on construit un hôtel pour gagner de l’argent, non pour le plaisir, et on le construit là où il y a déjà un marché.

De quel projet êtes-vous le plus fier, et pourquoi ?

J’aime tous mes projets, chacun a ses qualités et ses défauts, chaque chaîne d’hôtel a des pour et des contre.

Par ailleurs, certains projets sont des réussites esthétiques, d’autres financières, commerciales… Bref, c’est comme si vous me demandiez quel est mon enfant préféré : je ne vous le dirais jamais !