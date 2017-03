«La part des anges», ou l’Écosse sur un plateau

Itinéraire de Glasgow aux Highlands, en passant par Édimbourg, sur les traces de la comédie du réalisateur britannique où l’on suit les pérégrinations de petits malfrats qui réussissent à siphonner un malt hors de prix.

En plus d’être la fable sociale sans doute la plus drôle que Ken Loach ait réalisée, La part des anges (Prix du jury à Cannes en 2012, qu’on ne se lasse pas de revoir) est aussi une invitation au voyage.

Un voyage dans les rues animées de Glasgow d’abord, des quartiers chics aux zones populaires du nord de la ville, où l’on suit les tribulations de quatre délinquants — Robbie, Rhino, Albert et Mo — qu’un éducateur bienveillant, Harry, prend sous son aile et initie aux mille et une subtilités du whisky.

Un voyage des sens ensuite, lorsque Robbie se découvre un nez très sûr pour les single malts écossais. Puis, enfin, le temps d’une virée aussi épique qu’hilarante, un voyage dans les Highlands, une région qui, au-delà d’Inverness, égrène ses distilleries au milieu d’étendues sauvages comme autant de temples dédiés à la boisson maltée.

Les pubs

Parmi tous les vieux pubs de Glasgow qui font sa renommée, tout comme ses bâtiments victoriens et les rives de la Clyde, Ken Loach a choisi le Saracen’s Head et ses banquettes rustiques le temps d’une scène intimiste entre Robbie et l’éducateur. Situé juste en face du marché aux puces (les Barras), le lieu est chargé d’histoire. En témoignent, accroché au mur, le fac-similé d’une lettre du poète national Robert Burns (1759-1796), qui y avait ses habitudes, et, mis sous vitre, le crâne de « la dernière sorcière brûlée vive ».

On pourra aussi faire un tour au Scotia, à l’ambiance tout aussi chaleureuse et qui lui dispute le titre de « plus vieux pub de Glasgow ». À moins qu’on ne lui préfère le Pot Still, fameux bar à whisky situé sur la pente de Hope Street. Un pub qui aligne pas moins de 700 références, d’un intrigant Black Whisky à un single malt de Tasmanie. Si vous avez du mal à choisir, on se fera un plaisir de vous en faire humer quelques bouteilles.

Photo: Films Séville

Très recommandable également, le Bon Accord, dans North Street, dont le dram (mesure d’environ 25 ml) de la plus précieuse boisson (un Glenlivet de 47 ans d’âge) vaut 900 livres (environ 1500 $CAN) !

La Necropolis

Inspirée du cimetière du Père-Lachaise, même si elle n’en a pas la dimension, la Necropolis de Glasgow, où les quatre héros de La part des anges tentent d’effacer, non sans facéties, des graffitis sur les pierres tombales en guise de travaux d’intérêt général, est le lieu idéal pour une balade insolite. On grimpe sur une colline verdoyante qui s’élève entre la cathédrale et les cuves de la brasserie Tennent pour profiter d’une vue imprenable sur la ville.

La Necropolis est un mélange de paganisme et de monothéisme qui s’étend sur 15 hectares, avec une profusion de croix celtiques, de statues et d’autres monuments aux allures gréco-romaines. Y sont inhumés à partir de 1832 tout ce que la ville comptait ou presque d’industriels, d’artistes, de négociants, de scientifiques et d’autres éminents notables.

La « reine des gitans », Corlinda Lee (1831-1900), y repose également, ainsi que des soldats tombés à Waterloo ou lors de la Première Guerre mondiale.

Le château d’Édimbourg

Dans La part des anges, les héros se rendent hors de Glasgow le temps d’une dégustation de single malt dans les luxueux salons du Caledonian Hotel d’Édimbourg — présidée par Charles MacLean, fameux maître du whisky, qui joue son propre rôle. Albert, l’ahuri de service, tombe en arrêt au pied du château d’Édimbourg, imposante forteresse dressée sur son rocher volcanique. « C’est quoi, ce gros truc en haut de la colline ? » demande-t-il, interloqué.

Outre son histoire à découvrir à l’intérieur, le château offre depuis ses créneaux un saisissant panorama qui embrasse l’estuaire de la Forth, avec au loin quelques cargos et les principaux monuments de la capitale écossaise. Y est également nichée une étroite Maison du whisky, qui propose un bel assortiment de petites fioles renfermant le délicieux nectar. Parfait pour initier son palais à différentes saveurs sans dépenser une fortune.

D’Inverness à Edderton

Après avoir traversé Cromarty Firth, qui ressemble à marée haute à un miroir gigantesque où se reflètent tous les caprices du ciel, une petite route sinueuse, la Struie Road, s’échappe à travers la lande et les forêts, et finit par descendre, via une étroite bande goudronnée bordée de bruyère et d’ajoncs, vers le village d’Edderton, où se situe la distillerie Balblair.

Ce sont quelques-uns de ces paysages d’ocre, de rouille et de verts tendres, parfois caressés par des nappes de brume, qui constituent le décor de La part des anges lorsque Robbie et sa bande, affublés de kilts de circonstance, font de l’auto-stop au coeur des Highlands. Où l’on passe des ponts de pierres rongés par le temps. Où l’on traverse des bosquets d’arbres séculaires aux branches couvertes d’un épais lichen et croise d’immenses tourbières qui ondulent jusqu’à la million dollar view, point de vue à 180 degrés sur la vallée du Dornoch Firth et ses collines pelées.

La distillerie Balblair

Nous voilà tout près du « graal » de La part des anges : un « malt mill » dont la dernière barrique, estimée un million de livres, attend sa mise aux enchères dans un entrepôt de la distillerie Balblair. Pour Robbie, ne reste plus qu’à s’y cacher pour siphonner, la nuit venue, ni vu ni connu, quatre bouteilles du whisky mythique. C’est là aussi que l’on peut visiter l’une des plus anciennes distilleries d’Écosse (1790).

Auparavant, on aura tout appris de l’orge malté qu’on mélange à l’eau de la Struie Hill, de l’odeur piquante du moût fermenté comme du lent processus de distillation dans le gros ventre cuivré des alambics.

Dans une salle de présentation du personnel (neuf personnes pour 1,4 million de litres d’alcool annuel), des photos du tournage de La part des anges, de Ken Loach et de son équipe. Un passage manifestement joyeux. « Le tournage a duré environ trois semaines, au printemps 2011, se souvient Julie, notre guide. L’équipe campait à quelques miles et dînait tous les soirs dans la cour en goûtant du whisky. »