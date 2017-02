L’arche de JFK

Photo: The Ark at JFK

The Ark at JFK, un terminal destiné aux animaux de compagnie, vient tout juste d’ouvrir ses portes à l’aéroport international John F. Kennedy de New York. À poils, à plumes ou à écailles, toutes les bêtes y sont les bienvenues. Avec un service à faire rêver… l’humain.

Chaque année, près de 70 000 animaux transitent par l’aéroport JFK de New York avec, pour certains, un passage obligé de quelques jours en quarantaine. Devant ce nombre en croissance, et aussi par souci d’amélioration, les administrateurs de l’aéroport new-yorkais ont décidé de remplacer l’actuel Vetport, qui datait des années 1950, par un terminal flambant neuf de quelque 16 500 mètres carrés.

Et force est d’admettre que l’idée a du chien : un hôtel animalier de grand confort pour accueillir (et bichonner) pendant quelques heures ou quelques jours lapins, chiens, chats, chevaux, vaches, moutons, chèvres, oiseaux et animaux exotiques, en correspondance à l’aéroport.

Baptisé The Ark at JFK en référence à l’arche de Noé, le projet de 65 millions de dollars américains a tout prévu pour que les animaux, quels qu’ils soient, passent un bon moment au sol.

« Le transport des animaux par avion peut être complexe et stressant aussi bien pour les propriétaires que pour les bêtes elles-mêmes, explique John J. Cuticelli, concepteur du projet. Notre objectif est de créer un mécanisme plus efficace et sécuritaire en réduisant les déplacements inutiles et en offrant des soins professionnels avant et après le vol. »

C’est donc avec beaucoup de plaisir que The Ark annonçait, le 13 février dernier, l’ouverture officielle de la première des trois phases de ce projet qui devrait être achevé en juillet prochain. Les animaux de compagnie, les chevaux, le bétail destiné à l’import-export ainsi que les oiseaux mis en quarantaine sont donc les premiers à pouvoir jouir de cette escale de luxe.

Photo: The Ark at JFK

Un paradis à quatre pattes

Parmi les commodités pour ces passagers d’un autre genre : télévisions à écran plasma, webcams pour permettre aux maîtres de surveiller l’animal dans ses activités, salles de massage et de « patticures », lits et piscine en forme d’os pour les chiens, arbres où peuvent grimper les chats…

Dans une entrevue au journal The New Yorker, John Cuticelli précise que, « si le client souhaite que son chien nage deux fois par jour, coure sur un tapis roulant, sorte à l’extérieur un certain nombre de fois et que lui soit servi un steak pour souper, tous ses “ désirs ” seront comblés, du moins jusqu’à l’embarquement dans l’avion, où le service prend fin. À partir de là, le fret prend la relève. »

Le transport des animaux par avion peut être complexe et stressant aussi bien pour les propriétaires que pour les bêtes elles-mêmes John J. Cuticelli, concepteur du projet The Ark at JFK

Les chevaux voyageurs, eux, sont accueillis dans d’élégantes stalles en acier noir — 24 au total, avec copeaux de bois frais sur le sol pour s’étirer, bottes de foin et eau fraîche. Et si le propriétaire souhaite une alimentation spéciale pour son Equus caballus, ses désirs seront aussi comblés.

Les oiseaux auront leur volière, les animaux de zoo demeureront dans leur cage et le bétail sera dirigé vers des enclos spéciaux avec siphon à bouse intégré d’une capacité de 2000 kilos.

Une clinique vétérinaire et un laboratoire de sang compléteront d’ici l’été 2017 les services de pension et de toilettage pour animaux de compagnie, les services d’import-export et de quarantaine pour les chevaux et le bétail, le salon avec service de valet d’écurie et la volière. L’arche de JFK est le premier terminal animalier privé au monde à offrir des services d’accueil et de quarantaine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365.