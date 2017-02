Lieux intimes et originaux pour tenir une réunion à Laval

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Voyageurs d’affaires et organisateurs d’événements peuvent compter sur trois nouveaux espaces pour tenir leurs réunions à Laval. Intimes et originaux, ces lieux s’ajoutent à l’offre déjà existante de structures plus traditionnelles, mais aussi touristiques de la ville.

« Les clients veulent sortir du cadre standard », lance d’emblée Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval. En rappelant que, d’ici 2020, la moitié des voyageurs d’affaires seront des « milléniaux [génération Y]», elle estime que proposer des lieux atypiques et nouveaux est devenu déterminant pour la ville. « Nous considérons qu’offrir des produits uniques et surtout personnalisables vient vraiment apporter une autre touche à Laval, ajoute-t-elle. Cela repositionne notre réputation de destination affaires, tout en apportant une touche d’originalité, de jeunesse, une touche 2017, avec la nouvelle clientèle qui rajeunit. »

Selon elle, si les voyageurs d’affaires apprécient les formules « clés en main », ils aiment, de plus en plus, pouvoir les personnaliser à leur image et selon leurs envies. Alors qu’à Laval plus de la moitié des touristes sont des voyageurs d’affaires, leur offrir des structures adaptées à leurs besoins est une priorité.

Cabaret de l’avenir

Parmi les nouveaux lieux lavallois, le Cabaret de l’avenir est celui avec l’équipe la plus sympathique, mais surtout la plus jeune.

En effet, sept entrepreneurs — tous élèves de cinquième secondaire au collège Letendre — ont récemment repris ce Cabaret, salle de spectacle de leur établissement. Leur professeur leur a fixé comme projet de redynamiser l’offre, en proposant un concept novateur pour les événements privés.

Pour Mme Roy, le fait que le lieu soit géré par des jeunes le rend encore plus dynamique et attrayant, car leur implication est un atout considérable dans l’organisation d’événements. « Ils travaillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ils s’impliquent énormément, précise-t-elle. Une fois que les organisateurs ont loué l’espace physique, les jeunes, qui sont très motivés, auront à coeur la réussite, ils vont mettre tous les efforts nécessaires pour assurer le succès de cet événement. » Pour elle, il s’agit en plus d’une bonne cause pour la relève, car cette expérience vient enrichir leurs compétences vécues.

« C’est un endroit extraordinaire, où l’on peut créer un événement du début à la fin, de façon personnalisée, tout en étant accompagné », commente-t-elle.

L’endroit peut accueillir 150 personnes en formule cabaret, ou jusqu’à 350 en démontant la scène. Cocktails, banquets, lancements de produit ou colloque avec présentations peuvent y être organisés. Leur grande soirée de lancement a eu lieu le 5 décembre dernier, et la jeune équipe souhaite diversifier ses activités.

« On ne connaît pas, à ce jour, un autre endroit qui aurait cette même formule au Québec, confie Mme Roy. C’est vraiment unique. »

Espace éphémère

En plein coeur du centre urbain à ciel ouvert Centropolis, connu pour ses bars branchés, ses restaurants et ses boutiques, se trouve le nouvel Espace éphémère. Un concept original, qui peut accueillir une pluralité d’événements. « C’est un local brut avec un design urbain, branché, très épuré », détaille Mme Roy.

Le mobilier du local a été fabriqué à partir d’objets recyclés, et est sur roulettes pour pouvoir modifier la configuration en fonction de l’envie du client. La salle, sans division, grande d’environ 2500 pieds carrés est offerte en location à court terme et peut se moduler de multiples façons. Il est possible de louer uniquement la salle, ou bien d’ajouter différents services, comme la location d’équipements techniques ou encore la présence d’un barman.

« Vous personnalisez votre événement de A à Z, sans contrainte, et vous pouvez le faire vraiment à votre image », ajoute Mme Roy.

Selon la configuration du local, l’espace éphémère peut accueillir 150 personnes en formule banquet, 180 pour un cocktail, avec un maximum de 300 personnes. Pour Mme Roy, cela correspond à une demande grandissante de la part des organisateurs d’événements, qui veulent avoir le choix de louer simplement un espace, et décider de la façon dont ils désirent l’aménager.

Accès 2225

Niché dans le Hilton Montréal/Laval, Accès 2225 a un concept totalement différent des autres. Il s’agit d’un espace de co-working, avec location à la journée. S’adressant autant aux voyageurs d’affaires qu’aux travailleurs indépendants, le lieu propose un ensemble de services s’ajoutant à la simple location d’un îlot de travail. En louant à la journée, le client pourra avoir accès à différents services, à une cuisine, mais aussi à des boissons et des collations, ainsi qu’à la piscine et au centre de conditionnement.

« Avec Accès 2225, vous faites de votre espace votre lieu, note Mme Roy. L’idée est de se sentir bien, se sentir comme chez soi ou comme à son travail. » Il est aussi possible d’avoir accès à des salles pour des rencontres avec des clients — maximum d’une trentaine de personnes — ou pour faire de petites présentations.

Le lieu répond ainsi à la tendance du partage de lieux dans le monde des affaires. « C’est un espace de rencontre, ajoute Mme Roy. Un endroit à la fois individuel et communautaire. »

Une destination touristique d’affaires

En plus de ces nouveaux lieux, Mme Roy rappelle qu’il est toujours possible d’organiser des événements dans leurs différentes attractions touristiques. Tant le Cosmodôme, que SkyVenture, Maevasurf ou encore le Château Taillefer Lafon proposent des salles de réunions.

« Cela amène un côté très divertissant, exotique même, explique-t-elle. Pour une activité de team building, par exemple, c’est idéal, à la fin de la journée, pour bonifier l’esprit d’équipe, on va surfer ou déguster un cru du vignoble. »

Pour s’y retrouver parmi toutes ces possibilités, l’équipe de Tourisme Laval offre un service d’accompagnement sans frais. « Nous sommes là pour conseiller et aider, nous connaissons nos produits, les tendances et nos nouveautés, explique Mme Roy. Tout sera organisé en fonction des capacités et des disponibilités, par les membres de notre équipe appelés les simplificateurs. »