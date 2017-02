L’imagination et la création n’ont pas de limites ici. Que l’on veuille faire un séjour patrimonial, ultramoderne, futuriste, citadin, campagnard ou autre, ce séjour sera toujours inusité dans l’un de ces hôtels d’Europe, qui ont pour leitmotiv l’insolite. Le livre renferme des informations sur plus de 200 de ces établissements hors du commun dans 20 pays, avec des tarifs à partir de… 14 $ par jour. Une nuit à deux sur un bateau à L’Amarante (France), dans la cabine perchée d’un château au Valmer (France), dans un monastère design du XVe siècle au Kruisherenhotel (Pays-Bas), dans une ancienne prison transformée en hôtel funky au Celica (Slovénie), ou… dans un tube en béton au Das Park Hotel (Autriche), les possibilités sont infinies. Le livre, très bien illustré, permet de parcourir l’Europe par ces étonnants hôtels. Et peut-être d’être piqué par la curiosité de faire l’expérience de l’un d’eux. Hum. Prêts pour aller dormir dans un cercueil au Propeller Island Citu Lodge (Allemagne) ?

Hôtels insolites. Europe ★★★ Steve Dobson, Éditions Jonglez, 2017, 349 pages