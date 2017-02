Splendeur nature à Kangaroo Island

Nos journalistes touristiques se tiennent à l’affût de découvertes pour nous livrer leurs reportages, que ce soit une destination nouvellement accessible aux voyageurs, un coin de la planète méconnu (il en reste), un attrait original, une culture intrigante ou autres sujets d’intérêt. Cette fois, les îles sont à l’honneur, parmi celles qui les ont particulièrement séduits. Les voici en cinq temps, voyageant sur trois pages de ce cahier.

Craig Wickham arrêta pour une deuxième fois sa minifourgonnette en plein pré. Il en descendit, alla ouvrir une barrière, se remit derrière le volant, roula au-delà de ladite barrière, puis alla la refermer. C’est à ce moment-là que je commençai sérieusement à m’interroger…

— Et il y a un restaurant par là, dites-vous ?

— Oui, oui, fit le patron de l’agence Exceptional Kangaroo Island. D’ailleurs, nous sommes presque arrivés.

Et M. Wickham de stopper le véhicule quelques minutes plus tard à l’orée d’un boisé où nous attendaient, sous un abri en toile, des tables de pique-nique et un barbecue. Il enfila ensuite un tablier, me servit un verre de vin blanc bien frais, avant de se transformer en chef des champs, faisant passer des filets de barramundi d’une glacière au barbie.

Photo: Carolyne Parent

Bref, le gros luxe au milieu de nulle part, Down Under… Et c’est alors que je saisis combien Kangaroo Island est sauvage. Si on devait improviser un restaurant, c’est bien sûr parce qu’il n’y en a aucun hors du chef-lieu de l’île et des — quelques — hôtels du territoire. Rattachée à l’État de l’Australie-Méridionale, Kangaroo Island est ancrée dans le golfe Saint-Vincent, à une quinzaine de kilomètres de l’île-continent. Elle compte 4500 habitants, 4400 kilomètres carrés et 29 parcs de conservation qui gardent intacte 30 % de sa superficie. Le reste de l’île est occupé par quelques hameaux, des fermes d’élevage de moutons, Skippy et ses amis.

« Les visiteurs adorent Kangaroo Island parce qu’ils y voient un concentré du pays, dit mon guide-chauffeur-chef. Wallabies, kangourous, koalas ? Coché ! Des plages superbes ? Re-coché ! Des vignobles ? Bien sûr ! Le bush et de grands espaces ? Mais oui ! » Et ces visiteurs ne s’y bousculent pas : en fait, à peine 200 000 curieux séjournent dans l’île annuellement.

Les plaisirs insulaires

Au Flinders Chase National Park, la nouvelle Wilderness Trail, un sentier long de 60 kilomètres qui flirte avec la côte escarpée sur la majeure partie de son parcours, n’accueille que 12 randonneurs-campeurs par jour. C’est dans cette partie de l’île que j’ai d’ailleurs passé le plus clair de mon temps, en novembre dernier.

M. Wickham m’a aidée à repérer ces petites boules de poil que sont les koalas, haut perchés dans les gommiers blancs, la variété d’eucalyptus qu’ils préfèrent. « Je dirais qu’ils représentent pour eux davantage la crème glacée que les épinards ! » dit Craig Wickham. Il m’a aussi emmenée voir la colonie de lions de mer, résidants de la bien nommée Seal Bay, où on ne peut déambuler qu’en compagnie d’un guide-naturaliste. À Admirals Arch, ce sont des otaries à fourrure de la Nouvelle-Zélande que j’ai pu observer tandis qu’elles se prélassaient sur les rochers.

Photo: Carolyne Parent

J’ai également dégusté les fameux gins primés de KI Spirits, qui sentent bon le bush. Au pays de la syrah, j’ai goûté un rare rosé de sangiovese au vignoble The Islander Estate, une jolie propriété du Français Jacques Lurton. Je me suis émerveillée devant ces curiosités naturelles que sont les Remarkable Rocks, des rochers de granit sculptés par les éléments. Et, avoir eu une journée de plus devant moi, j’aurais rendu visite à l’artiste Janine Mackintosh, une insulaire qui réalise de fabuleux collages mettant à contribution ce qu’elle glane dans la nature et une minutie folle.

La « villa » de verre

J’avais remarqué quelques-unes de ses oeuvres au Southern Ocean Lodge, l’hôtel-boutique où je logeais et une oeuvre d’art en soi. Dans un environnement aussi grandiose, comment insérer un, deux, trois bâtiments sans qu’ils soient trop voyants ? En faisant en sorte qu’on les dirait tapis dans les buissons, ou c’est du moins l’impression que donne cette réalisation de l’architecte australien Max Pritchard.

L’effet est spectaculaire, tandis qu’au spa, dans la salle à manger, au salon comme dans les chambres, des pans entiers de verre aimantent le regard jusqu’au bout de l’horizon.

Le Lodge a aussi le chic d’organiser une excursion qui nous permet d’observer le « trésor » qui a donné son nom à l’île : les kangourous. En fait, c’est le navigateur anglais Flinders qui l’a ainsi nommée, en 1802, trop heureux d’avoir enfin de la viande, celle du marsupial, à se mettre sous la dent après avoir dû se contenter de biscuits secs pendant des mois.

Ces animaux s’activant davantage le matin et en fin de journée, on a donc observé des kangourous roux — une sous-espèce du kangourou gris de l’île principale, plus petite que lui — se régaler d’herbe fraîche en toute liberté dans un pâturage au coucher du soleil, et bondir de-ci, de-là : boing, boing ! Et pendant qu’on dressait un buffet apéritif en plein pâturage — décidément, une habitude ici ! —, je savais déjà que j’emmagasinais une scène mémorable…