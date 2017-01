Voyage en ski à travers l’histoire du Québec (5/5) — Le destin pas banal d’Agathe de Saint-Père

C’est à partir de Gaspé, que Cartier a foulé lors de son premier voyage, que l’équipe de la Traversée de la Gaspésie a décidé, pour son 15e anniversaire et pour le 375e anniversaire de Montréal, de lancer son périple en ski à travers le Québec. Tel Cartier découvrant le Canada, les skieurs ont voyagé le long du Saint-Laurent, de Gaspé jusqu’à leur destination finale, Montréal, où ils sont arrivés ce week-end. Cinquième de cinq articles.

C’est au printemps 1642 que Paul de Maisonneuve et Jeanne Mance, chacun sur leur barque, quittent Québec pour évangéliser Ville-Marie, aujourd’hui Montréal.

« Jeanne et Paul, accompagnés d’une quarantaine de personnes, se suivront en convoi, les quatre embarcations du groupe chargées d’outils et de provisions », écrit Monique Durand, dans son livre Saint-Laurent mon amour, qui vient de paraître aux éditions Mémoire d’encrier.

Ils font partie de la Société Notre-Dame pour la conversion des Sauvages de la Nouvelle-France. Parmi eux se trouve aussi Jean de Saint-Père, le père d’Agathe de Saint-Père, qui sera l’une des premières femmes manufacturières de Nouvelle-France.

Le destin de Jean de Saint-Père n’a pas été plus banal que celui de sa fille. Premier greffier et premier notaire de Ville-Marie, il s’est fait couper la tête par les Amérindiens, raconte Nicolle Forget, qui prépare une biographie d’Agathe de Saint-Père, et qui faisait cette semaine la Traversée de la Gaspésie, à bord du CTMA Vacancier, entre Gaspé et Montréal.

Une paix relative régnait pourtant à Ville-Marie en 1657 entre les Français et les Iroquois. Un jour, Jean de Saint-Père, qui est chez son beau-père, Nicolas Godé, en compagnie du serviteur Jacques Noël, accueille un groupe d’Iroquois, des Onneiouts, à manger. Sous un couvert affable, ceux-ci attaquent les trois hommes, scalpant Godé et Noël, et coupant la tête de Saint-Père, pour conserver « sa belle chevelure ».

La légende veut d’ailleurs que cette tête se soit mise à parler en iroquois, pour avertir les autochtones qu’ils ne viendraient jamais à bout des Français…

La mère d’Agathe de Saint-Père, Mathurine Godé, se remarie alors avec Jacques Le Moyne de Sainte-Marie.

« Eux, ils font commerce, ils commandent des produits et les revendent. Ce sont eux qui ont les tonneaux de vin, des tonneaux de sucre. Ils commandent des tissus pour faire des habits spéciaux », raconte Mme Forget.

Agathe de Saint-Père a 15 ans lorsque sa mère décède. Elle devient alors une sorte de maîtresse femme, durant les absences prolongées de son beau-père.

À l’époque, poursuit-elle, plusieurs bateaux transportant des denrées vers la Nouvelle-France sont coulés ou capturés par les Anglais. « Là, ils sont à court de sel et de sucre. »

Alors que le tissu vient à manquer, Agathe de Saint-Père se met à faire du drap solide pour approvisionner la colonie.

Pour y arriver, elle emploie une main-d’oeuvre qualifiée en la matière, des prisonniers britanniques capturés en Nouvelle-Angleterre lors de raids franco-américains : les prisonniers de Deerfield.

« Il y avait beaucoup de tisserands en Nouvelle-Angleterre », poursuit Nicole Forget. Le tissu produit par Agathe de Saint-Père est fait de lin et de chanvre cultivés sur place. «Les Amérindiens lui montrent comment utiliser l’asclépiade, qu’on recommence à utiliser aujourd’hui.»

À la fin du XVIIe siècle, Agathe de Saint-Père épouse Pierre Le Gardeur de Repentigny, qui deviendra le troisième seigneur de la seigneurie du même nom.

Elle aura de nombreux enfants de cette union, majoritairement des filles. Son seul fils mourra à la guerre, et c’est un garçon naturel de son mari, conçu hors mariage, qui héritera finalement de la seigneurie de Repentigny.

Cette semaine, le musée de Pointe-à-Callière annonçait l’inauguration prochaine du site du Fort de Montréal, qui sera dévoilé après une quinzaine d’années de recherches archéologiques, à l’occasion du 375e anniversaire de la fondation de Montréal, en mai 2017.