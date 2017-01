Voyage en ski dans l’histoire (4/5) — Le visage anglais de Québec

Trois générations au Morrin Center de Québec. De gauche à droite: Louisa et Sarah Blair, Hannah Blair, fille de Sarah, et Miriam Blair, sa grand-mère.

C’est à partir de Gaspé, que Jacques Cartier a foulé lors de son premier voyage, que l’équipe de la Traversée de la Gaspésie a décidé, pour son 15e anniversaire et pour le 375e anniversaire de Montréal, de lancer son périple en ski à travers le Québec. Tel Cartier découvrant le Canada, les skieurs voyagent le long du Saint-Laurent, de Gaspé à Montréal. À Québec, ils ont traversé les plaines d’Abraham, là où les Anglais, avec à leur tête le commandant James Wolfe, ont gagné l’ultime bataille. Portrait de la communauté anglophone de Québec aujourd’hui. Quatrième de cinq articles.

L’enseigne affichant le nom de la rue du Vieux-Québec est en français seulement. On y lit : « Chaussée des Écossais, qui souligne l’apport historique de la communauté écossaise au développement de la ville de Québec ».

L’endroit est peu connu des habitants de Québec et de la population québécoise en général. Pourtant, la rue abrite le Morrin Center, centre culturel anglophone de Québec, sis dans l’un des plus vieux édifices de la ville. Jeudi dernier, Louisa et sa soeur Sarah animaient un atelier au Morrin Center, intitulé « Visions of community ».

Aujourd’hui, la communauté anglophone de Québec ne regroupe que quelque 12 000 âmes, soit environ 2 % de la population, selon Louisa Blair, auteure de Les Anglos. La face cachée de Québec, un passionnant ouvrage sur cette communauté.

Pourtant, après la Conquête de 1759, les « Anglos » de Québec formaient 40 % de la population. Les ancêtres des deux soeurs sont pour leur part arrivés au Québec au XVIIIe siècle. « J’ai un ancêtre qui est venu comme loyaliste et qui a épousé une Écossaise », raconte Louisa Blair.

Elle rappelle d’ailleurs que des Écossais ont peuplé la Nouvelle-France bien avant la Conquête, puisque certains, dont les jacobites, s’étaient alliés à la France contre la Couronne britannique. Certains anglophones sont aussi arrivés à Québec en tant que prisonniers des raids menés en Nouvelle-Angleterre par les Abénakis.

Après la Conquête, Québec devient le port d’arrivée des îles Britanniques, et y descendent entre autres beaucoup d’Irlandais, qui fuient les famines d’Europe.

« Puis, ç’a beaucoup changé. Le chemin de fer est arrivé à Montréal et a évité Québec. Il y a eu l’ouverture du canal de Lachine. Le pays s’ouvrait et, pour les anglophones, à cause de la langue, c’était plus facile de voyager à travers le Canada », dit Louisa Blair.

Forte de l’imprimerie qu’apportent les Anglais, la ville de Québec accueille la Quebec Gazette, en 1774, dont le descendant, le Chronicle Telegraph, existe encore aujourd’hui, et se targue d’être le journal le plus ancien en Amérique du Nord.

Dans son livre, Louisa Blair raconte l’histoire de Joe, un esclave de 15 ans qui travaillait à l’imprimerie de la Quebec Gazette. Joe aurait tenté de s’évader douze fois en huit ans. Lorsque l’un des éditeurs de la Quebec Gazette, William Brown, meurt, Joe fuit son nouveau maître pour de bon et ne sera jamais retrouvé.

Bâtiment emblématique

Le Morrin Center est quant à lui établi dans l’ancienne prison de Québec, où se trouve encore aujourd’hui un musée. Sur les planchers et les murs des cellules, on voit encore les graffitis tracés par les prisonniers.

« Mon arrière-grand-mère a assisté à la dernière exécution publique qui a eu lieu devant la prison. Elle avait quatre ans. À l’époque, on pendait les condamnés à mort », raconte Louisa Blair.

Au XIXe siècle, durant quelques décennies, le bâtiment de la Chaussée des Écossais accueille le collège presbytérien Morrin, d’ailleurs affilié à l’Université McGill.

À partir de 1868, il abrite aussi la Literary and Historical Society, une société savante anglophone, dont la mission première était de réunir des artefacts et des documents publics de l’histoire du Canada, en particulier celle des Premières Nations. Un incendie détruit la bibliothèque en 1854, alors que la collection est, selon Louisa Blair, « le plus important musée d’histoire naturelle de l’Amérique du Nord ».

En 1871, une pétition menée par la société savante aurait mené à la fondation de Bibliothèque et Archives du Canada.

Située à quelques coins de rue seulement de la toute nouvelle Maison de la littérature de Québec, dans le Vieux-Québec, la bibliothèque du Morrin Center a la beauté ancienne des vieilles institutions.

Sur une balustrade de ses étages chargés de livres trône une statue du général anglais James Wolfe, vainqueur de la bataille des plaines d’Abraham en 1759, un bras tendu vers l’avenir.

Cette statue a été conçue en 1779 par les frères Chaulette et commandée par le patriote George Hipps. Elle trônait dans la rue Saint-Jean lorsqu’elle a été subtilisée par des marins britanniques, avant de réapparaître, complètement repeinte, dans une caisse adressée au maire de Québec. Elle est depuis réinstallée dans les locaux du Morrin Center. En 1966, un étudiant argentin lui lance des cocktails Molotov, pour protester contre l’impérialisme britannique au Québec et dans les Falklands.

Le feu a consumé 500 livres, mais la statue est restée intacte.

Après quelques années passées en Grande-Bretagne, la famille Blair est revenue s’établir à Québec. Comme le reste de la communauté anglophone de Québec, elle est discrète, bilingue et parfaitement intégrée, tout en travaillant constamment pour faire connaître son histoire.