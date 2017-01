Deux îles, un style

Au large de la péninsule du Yucatán, Isla Holbox et Isla Mujeres séduisent les vacanciers bohèmes, appâtés par la promesse de belles plages et d’un séjour 100 % gougounes et paréos.

Quatre heures et demie de vol et on y était. À Cancún. « Capitale » du 51e État américain avec ses guichets bancaires crachant des billets de l’oncle Sam… Vivement la salida (et pas seulement en raison de la récente fusillade), direction Isla Holbox !

Ancrée au large de la péninsule du Yucatán, Holbox (qui se prononce Holboche façon maya) est la nouvelle coqueluche des amoureux du Mexique. Partie prenante de la réserve naturelle Yum Balam, l’île est large d’au plus deux kilomètres, longue d’une quarantaine, et la majeure partie de son territoire est vierge.

En outre, elle ne compte qu’un seul et unique village peuplé de pêcheurs, aux rues ensablées et pratiquement piétonnières. Traducción : ici, il est encore possible de croiser des mamacitas traquant le bigorneau sur un bout de plage déserte et de se voir pratiquement confier la recette du bouillon revigorant qu’elles en tirent !

Photo: Carolyne Parent

Holbox signifie « trou noir » en référence à un certain lagon, ou, selon une légende, à un lieu où des pirates auraient enterré un trésor. Quoi qu’il en soit, l’île a été ainsi nommée par les premiers habitants de l’île, des Mayas. Leurs descendants constitueraient environ le tiers de ses 1500 résidents permanents, auxquels s’ajoute un bon nombre d’expatriés.

Natif du Chihuahua, l’hôtelier Fernando Molina est arrivé à Holbox en 2013, après un détour par Tulum, où il envisageait d’ouvrir un petit établissement. « Comme c’était beaucoup trop cher pour mes moyens, je suis venu ici, une destination bien connue des Mexicains et que les étrangers découvrent présentement », dit-il.

Pourquoi donc ? « Mais pour la même raison qui fait que j’ai acheté ici : Tulum, Playa del Carmen et Cancún étant devenus trop chers, les touristes se rabattent sur Holbox », explique le sympathique propriétaire de La Casa del Viento.

Ces touristes sont d’abord mexicains, puis européens, surtout scandinaves, note M. Molina. « Et eux, ils pleurent quand il pleut ! »

Trois flics et 12 ibis

Le pueblo de l’île se résume à quelques pâtés de maisons encadrant le Parque Central, où l’on croise toujours les mêmes policiers désoeuvrés, tant la vida est tranquille ici. Ce qui est rassurant.

Autour de ce square sont concentrés les commerces, dont Le Milpa, sans doute la meilleure table de Holbox. Si son enseigne vante une « cuisine d’avant-garde mexicaine », les assiettes révèlent avant tout de jolies présentations dues à quelques tours de passe-passe moléculaires.

Près de la plage, Luuma est un restobar où on se régale d’antojitos (littéralement, petits caprices) à base de langouste, de crevettes et autres chaya, l’épinard du cru.

Photo: Carolyne Parent

Mais on ne va pas à Holbox pour manger ni pour faire la fiesta (les réverbères s’éteignent à l’heure de Cendrillon)… De la mi-mai à la mi-septembre, on s’y rend pour observer les requins-baleines alors que ces mastodontes migrent dans les eaux de la Riviera Maya. Le reste de l’année, l’attrait numéro uno de la destination est bien sûr la plage.

Une plage calme (comprendre que seul Pedro y vend ses noix de coco) ; naturelle (c’est-à-dire qu’il y a, ô surprise, des algues !) ; libre (lire : sans alignements de chaises longues tracés au cordeau) ; et bordée de quelques bouis-bouis servant du poisson pêché de frais et grillé à la perfection.

La plage est aussi plébiscitée (du moins l’était-elle au début du mois) par les ibis blancs, les frégates, les pélicans et autres volatiles aquatiques, tant et si bien qu’on a laissé tomber l’excursion à Isla Pajaros.

Par contre, qu’on n’y espère pas une mer claire comme une rasade de tequila, et encore moins turquoise. Isla Holbox étant située à la confluence du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes, les eaux qui la baignent subissent un grand brassage qui l’enrichit de plancton, ce qui fait le bonheur des poissons et des oiseaux, mais la brouille du même coup.

Autre bémol : les voiturettes de golf, le mode de locomotion privilégié. Compte tenu de la cherté de l’électricité au pays d’Enrique et des fréquentes pannes de courant dans les îles, on a remplacé les carritos électriques par des modèles teuf-teuf, et bonjour la polución ! On préférera sans doute marcher plutôt que d’en rajouter…

Photo: Carolyne Parent

Chez les femmes

Beaucoup plus petite qu’Isla Holbox, Isla Mujeres ne compte elle aussi qu’un seul centro. On s’y déplace principalement en carritos. Et les requins-baleines y font leur halte annuelle. Mais là s’arrête la comparaison. D’ailleurs, en y débarquant après avoir séjourné à Holbox, on subit un léger choc : l’ambiance qui règne au pueblo est celle d’un camp de vacances pour jeunes Américains, en surnombre par rapport aux résidants.

Et puis, oh, la laideur de cette rue piétonne, où les boutiques d’artisanat de mauvaise qualité se le disputent aux pizzerias et aux bars à l’happy hour triste… On lui préférera les rues adjacentes aux maisons colorées, ou encore la promenade longeant la mer des Caraïbes.

Isla Mujeres tire son nom des statuettes de femmes et de parturientes qu’y ont trouvées les conquistadors espagnols. À Punta Sur, les Mayas avaient érigé un temple dédié à Ix chel, la déesse de la fertilité. Ses ruines trônent aujourd’hui au coeur d’un joli jardin de sculptures modernes.

Une fois admis le fait qu’au rayon du dépaysement Isla Mujeres, c’est nada, on se concentrera sur ses principaux atouts, soit Playa Centro et surtout Playa Norte, un magnifique carré de sable blanc que lèche une mer de toutes les nuances de bleu turquoise. Après tout, voilà le coeur de la mission « gougounes et paréos », verdad ?

Les mystères du monde maya Qu’on séjourne à Isla Holbox ou à Isla Mujeres, désertons momentanément notre palapa pour visiter le site archéologique de Chichén Itzá, l’un des plus importants du monde maya, situé à environ deux heures et demie de route de l’une ou l’autre destination. À son apogée, autour du XIe siècle, « la bouche du puits des Itzas » (le nom de la tribu) comptait entre 45 000 et 50 000 habitants et quelque 600 édifices. « Ce qu’on voit ici n’est qu’une toute petite partie de la cité… », se désole le guide Gonzalo. Malgré tout, il y a beaucoup de vestiges à voir : le Castillo, ou pyramide de Kukulcán (le pendant maya du serpent à plumes des Aztèques), le jeu de balle dont les vainqueurs étaient sacrifiés aux dieux, le temple des Guerriers et son autel sacrificiel, l’observatoire… Mathématiciens et astronomes de génie, les maîtres de Chichén Itzá ont orienté la façade nord du Castillo de façon telle qu’à l’occasion des équinoxes de printemps et d’automne (respectivement les 20 mars et 22 septembre cette année), l’ombre portée du soleil crée l’illusion que le fameux serpent glisse le long des marches de la pyramide, en direction du puits, ou cenote, qui a donné son nom au site. Habitée dès l’an 400, abandonnée vers 1100 faute de bois à brûler, la cité n’en finit plus de se révéler à nous. Encore l’an dernier, on découvrait une deuxième pyramide sous le Castillo. Que nous réserve-t-elle encore ?