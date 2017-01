Dix bonnes résolutions

En ce début d’année, je vide mon sac à propos d’habitudes déplaisantes qui nous empêchent de bien voyager ensemble, vous et moi. Enfin, pas vous, évidemment, plutôt votre beau-frère !

Il y a de ces comportements qui gâchent mon plaisir de voyager… Des comportements dont, j’en suis persuadée, vous êtes également victime. Je vais donc au front pour rappeler à l’ordre ces voyageurs qui se sont momentanément égarés du droit chemin du civisme, à l’aéroport comme dans l’avion.

À leur intention, j’ai dressé une liste de bonnes résolutions à adopter, qui profiteront à tous. Du moins, je l’espère, sinon, on pourra toujours en rire !

Je voyagerai léger. Enfin ! Moins de kilos signifiant moins de kérosène et donc moins de gaz à effet de serre, l’environnement vous en sera reconnaissant.

Un bon truc pour y parvenir ? Ne mettre dans sa (et non ses) valise(s) que la moitié des affaires qu’on envisageait d’emporter.

Mais en quoi est-ce que votre bazar peut-il bien m’importuner ? Lisez la suite…

Je ne retarderai plus 50 personnes en file au comptoir d’enregistrement en transférant des machins trucs de ma valise à mon sac de cabine pour éviter de payer l’excédent de bagages.

Vous avez obtenu votre billet pour pratiquement une bouchée de pain, mais voilà que le transporteur se rattrape en vous réclamant une forte somme pour les kilos en trop que vous transbahutez… J’admets que c’est frustrant, mais c’est la règle du jeu des compagnies aériennes à bas prix, et il vaut sans doute mieux casquer que nous laisser voir votre collection de caleçons Mickey Mouse.

Je n’attendrai plus à la dernière nanoseconde pour enlever mon manteau, vider mes poches et me départir de toute ma quincaillerie (ceinture, bijoux) avant de passer au contrôle de sécurité.

Aussi, je vous le demande, pourquoi transportez-vous encore une bouteille d’eau dans votre bagage à main, ladite chose étant interdite depuis une décennie ? ! Si vous y tenez, quelle soit vide : vous la remplirez de l’autre côté du poste de contrôle.

Je ne mettrai plus ma valise de cabine dans le coffre correspondant à la rangée 18 alors que je suis assis au siège 37C. Merci, car, sinon, je le mettrai où, moi, mon manteau, hein ?

Avant le décollage, je lirai les consignes de sécurité illustrées dans la brochure rangée dans la pochette du siège devant moi.

Merci (bis), car si jamais vous parveniez à la porte de sortie avant bibi, ce serait bien que vous puissiez l’ouvrir…

Je ne fermerai plus le volet du hublot au décollage, mais plutôt lorsque ma voisine, une chroniqueuse fatigante du Devoir, utilisera son écran de divertissement.

Savez-vous pourquoi, au décollage comme à l’atterrissage, le capitaine réduit l’intensité lumineuse de la cabine ?

C’est pour que nos yeux s’acclimatent au faible éclairage qui surviendrait en cas d’incident et de panne du système électrique, et non pour nous inciter à faire dodo.

Aussi, ne fermez pas ledit volet car, en cas de pépin, il serait fort utile de pouvoir regarder à l’extérieur…

Par contre, en plein vol de jour, fermez-le, de grâce, pour que mon écran soit contrasté comme il se doit et que je puisse revoir Juste la fin du monde dans toute sa splendeur colorée !

Je ne choisirai plus un siège côté hublot pour un vol long-courrier lorsque je me sais abonné aux WC. Une envolée de 14 heures et demie sépare Montréal de Shanghai, et moi, j’aimerais bien en dormir au moins huit, s’il vous plaît !

Quant à vous qui êtes assis derrière moi, vous serait-il possible de ne pas tirer sur le dossier de mon siège lorsque vous vous levez ?

Je ne tiendrai plus de « conférences de presse » dans l’allée.

L’envolée est longue. Vous voulez vous dégourdir les jambes. Je le comprends, mais moi, je roupille peut-être, ou je lis, comme mes voisins d’ailleurs, alors prière de ne pas vous délier aussi la langue avec les autres passagers ankylosés…

Après l’atterrissage, je resterai assis à ma place, surtout lorsque l’agent de bord l’aura expressément demandé, pour laisser sortir de l’appareil en priorité des passagers ayant une correspondance serrée.

C’est que, voyez-vous, je suis fatiguée de courir des demi-marathons entre deux aérogares pour ne pas rater un vol !

Je ne monopoliserai pas trop d’espace autour du carrousel à bagages.

C’est la même histoire dans tous les aéroports, ou presque : une « haie » compacte composée de passagers et de leurs chariots se forme autour des carrousels, et… bonne chance pour y extirper sa valise.

Mais à part ça, tout va très bien, et au plaisir de vous croiser !