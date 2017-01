Floride. 700 bonnes adresses et les coups de coeur de 40 vedettes, Marie Poupart

Ce guide ratisse toute la Floride. Sans trop s’attarder aux détails, il recense un bon nombre d’incontournables. Ce qui peut faire tiquer, c’est l’organisation des lieux à visiter. Plutôt que de proposer des itinéraires, l’auteure saute d’une ville à l’autre sans respecter l’ordre géographique du nord au sud ou de l’est à l’ouest, ou vice-versa. Dans le nord-ouest, on commence par Panama City Beach, puis on passe à Pensacola et finalement à Tallahassee.

Même chose dans la région sud-est, où on passe sans transition de Boca Raton aux Everglades, avant de traiter Fort Lauderdale, Hollywood, Key West, etc. Quelques vedettes proposent des adresses hors des sentiers battus. C’est le cas notamment de Denise Robert et d’Arlette Cousture, qui dévoilent un intéressant petit cinéma de répertoire où on présente des films étrangers en version originale sous-titrée, une rareté dans l’État du soleil.

Plusieurs autres, dont Denise Bombardier, restent dans les lieux communs. Il y a parfois des redites.

Les vedettes se répètent ou se donnent rendez-vous aux mêmes endroits.

FLORIDE HHH