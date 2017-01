Saint-Pétesbourg «oscarisé»

Saint-Pétersbourg a été choisie « meilleure destination culturelle » de 2016 lors de la remise des « Oscar du tourisme » par les World Travel Awards. La cérémonie s’est tenue récemment aux Maldives. L’ancienne capitale des tsars a devancé Pékin, Londres, Paris, Rio de Janeiro, Rome, Venise, New York et Sydney, a précisé la mairie. Fondée en 1703, la ville doit accueillir la finale de la Coupe des confédérations 2017 puis le Mondial de football un an plus tard. Les prix World Travel Awards sont des récompenses parmi les plus prestigieuses dans le domaine du tourisme.