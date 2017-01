Un grain de cell dans l’engrenage aérien

15juillet 2018, vol XT769, siège 15A. Un riche investisseur dont le visage orangé vient de s’empourprer hurle dans le téléphone cellulaire qui semble englué à son oreille. « Rien à cirer de ce que vous pensez : vendez, vendez tout ! » beugle-t-il à qui veut l’entendre — en l’occurrence son courtier en valeurs mobilières.

Siège 15C, une insupportable pipelette raconte depuis 30 minutes ses états d’âme à sa frangine, elle-même en train d’embêter son voisin de siège en consolant sa soeurette, dans un autre avion ailleurs au-dessus du globe.

En 14A, la sonnerie du téléphone (la musique de Crazy Frog) d’un autre voyageur n’arrête pas de tarauder son entourage depuis 15 minutes : c’est son anniversaire.

Pendant ce temps, en 13B, un détestable mouflet hurle à mort, comme s’il voulait tester la solidité des hublots : il vient d’apprendre qu’il est désormais possible de téléphoner en plein vol, mais son paternel le lui a formellement interdit pour le punir de s’être curé le nez en public. Et vous, coincé en 15B, pestez d’avoir oublié à la maison vos écouteurs antibruit et vos anxiolytiques.

Tout ce qui précède relève d’une situation purement fictive, mais dans un avenir plus ou moins rapproché, ce scénario catastrophe pourrait se concrétiser à bord de certains transporteurs états-uniens, si le DOT (Department of Transportation) leur accorde la permission de laisser leurs passagers passer un, cinq ou vingt-cinq coups de cell en plein ciel.

Même s’il est déjà possible de faire un appel téléphonique à bord de certaines compagnies aériennes (comme Etihad, Emirates et Qantas, uniquement sur certaines dessertes), l’essentiel du parc aérien mondial se déploie sans qu’on se préoccupe des ondes émises par nos petits gadgets téléphoniques, toujours en train de chercher le signal de réseau.

On le sait, ces ondes doivent être neutralisées par la fonction « mode avion », car on craint qu’elles créent de l’interférence et nuisent au bon fonctionnement de tout le bazar électronique du poste de pilotage, voire à la navigation et aux communications avec la terre ferme.

Le civisme en haute altitude

À mesure que des experts remettent en question ces craintes et contraintes et que la technologie prend du galon, d’autres militent pour que les passagers puissent pleinement jouir de toutes les possibilités de leur joujou vocal. Au grand dam d’une majorité de détracteurs, si on se fie à plusieurs sondages.

De tous les endroits publics fréquentés sur terre (et dans les airs), l’avion demeure l’un des seuls où on peut encore jouir d’un peu de quiétude et de silence, et ce, durant plusieurs heures consécutives.

Dans ce cadre de plus en plus restreint et en cette ère où les passagers encaissent frustration par-dessus frustration, les tensions peuvent s’attiser de par la seule promiscuité qui prévaut entre des inconnus, assis à quelques centimètres l’un de l’autre et forcés de partager un espace contigu et contraignant.

D’année en année, le civisme en haute altitude bat d’ailleurs de l’aile, et les cas de rage aérienne sont en hausse (lire la chronique Partir dans Le Devoir du 8 octobre 2016). D’aucuns s’emportent désormais contre leur voisin de siège pour trois fois rien — un coude envahissant ou un dossier trop incliné. Dans de telles circonstances, combien de temps faudra-t-il au passager 15B pour péter les plombs, le jour où il sera coincé entre la jacassière assise en 15A et le jacteur en 15C ?

Si jamais on permet les appels en plein vol sur une grande échelle, les transporteurs aériens devront clairement en aviser les passagers, reconnaît le DOT, pour qu’ils aient le choix d’opter pour un concurrent (comme Delta ou JetBlue, qui s’affichent déjà contre). Au surplus, ces appels pourraient n’être faits que dans une section délimitée de l’avion ou offerts un vol sur deux sur une desserte particulière, par exemple.

Mieux : ils pourraient n’être proposés qu’à des tarifs prohibitifs pour limiter les longs entretiens — c’était d’ailleurs le cas à bord des avions qui offraient ce service à 10 $ ou 20 $ la minute, il y a une dizaine d’années. Mais parions que ce riche négociant qatari, qui n’aura pas réussi à se trouver un siège en classe affaires, n’en aura cure…

Un sondage auprès des passagers

Jusqu’au 13 février prochain, le DOT sonde l’opinion des passagers états-uniens quant à cette épineuse question, sur son site Web, et il devrait rendre sa décision d’ici la fin de l’année. Si les appels téléphoniques sont permis à bord des avions états-uniens, tout porte à croire qu’ils le deviendront bien vite au Canada, puis ailleurs dans le monde, et ce, sur une grande échelle.

Le cas échéant, on risque alors de créer d’insoutenables parloirs aériens et de favoriser la création d’un véritable chaos cacophonique, avec toutes les conséquences néfastes qui pourraient en découler. Déjà, entendre la conversation d’un inconnu dans un autobus est hautement irritant, alors qu’en serait-il de plusieurs discussions tenues simultanément dans un espace ultraconfiné, en pleine nuit ou dans une zone de turbulence ?