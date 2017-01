Le Canada, première destination en 2017 pour le «New York Times»

Cinq auteurs racontent

L’année du Canada

Pour les Américains, c’est un choix peut-être étonnant vu la grandeur du monde, mais pour les Canadiens, c’est un bel hommage : dans 52 Places to Go in 2017 , sa sélection de destinations phares publiée au début de chaque année, le New York Times place son « voisin du nord » au tout premier rang pour 2017.Les raisons de ce privilège ? La gratuité des parcs nationaux, annoncée par Parcs Canada dans le cadre du 150e anniversaire de la confédération, les festivités prévues pour le 375e anniversaire de Montréal et celles, nationales, à Ottawa. Mais aussi, nerf de la guerre : le taux de change, plus favorable pour les Américains qu’il ne l’a déjà été dans le passé. « Un dollar canadien faible, glisse le New York Times, signifie que les voyageurs américains en ont plus pour leur argent. »Ironie du sort, Parcs Canada annonçait plus tôt cette semaine que sa « Carte d’entrée Découverte », qui permet aux Canadiens d’accéder gratuitement aux parcs nationaux fédéraux en 2017, est d’une popularité quasi inquiétante. Plus de 900 000 personnes ont déjà commandé leur carte en ligne, présage d’une affluence record.Dans ce classement inédit, l’immensité sauvage du Canada n’est évidemment pas en reste — mais cette immensité a plusieurs visages. Le Canada « est un monde en soi, analyse le quotidien, avec des villes cosmopolites, des merveilles naturelles quasi inexplorées et tout ce qui reste entre les deux ».Ce premier rang vient d’ailleurs avec un privilège que n’ont pas les 51 autres pays de la liste : le regard de cinq auteurs , choisis par le New York Times, sur leur pays — ou plus précisément, sur leur mémoire de lieux qui ont marqué leur vie, voire leur création.Madeleine Thien, Cory Doctorow, Kim Fu, Sarah Nicole Prickett et Élise Turcotte racontent ainsi chacun, de manière très personnelle, une part de leur histoire croisée avec celle de leur pays — sur une île d’Ontario, dans un village de l’Ouest, ou l’été dans le Niagara. Chaque récit est accompagné d’un dessin original.Dans un récit nostalgique sur les Cantons-de-l’Est, la Québécoise Élise Turcotte se rappelle un été où elle a grignoté les petits villages le long de la frontière américaine. « Elle était l’illustration de l’état dans lequel je me trouvais, dans l’esprit de l’errance, à la recherche de fantômes, les miens, ceux des autres ; à la recherche de mes mots, ma terre promise, ma maison construite pierre après pierre tout au long de ma vie. » Son texte est le seul à apparaître à la fois en anglais et en français.Le New York Times n’est pas le seul à voir le Canada, dont la qualité de vie est d’ailleurs régulièrement célébrée, comme la destination phare pour l’année à venir. En octobre dernier, le guide Lonely Planet l’avait aussi hissé au sommet de sa liste , prenant soin de signaler que le pays est désormais « porté par l’élan nouveau » de son « jeune et énergique » premier ministre Justin Trudeau.Dans une vidéo expliquant ce choix, la rédactrice Celeste Brash met de l’avant la beauté de sa nature préservée, l’impression que laisse cette grandeur d’avoir toujours à découvrir tant on n’en fait jamais le tour, mais aussi son caractère tranquille. « C’est un pays connu pour être humble, dit-elle, et le voilà malgré tout numéro 1. »