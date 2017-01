Région cinégénique

«Bienvenue chez les Ch’tis» (2008), réalisé par Dany Boon (à droite sur la photo), véhiculait quelques faussetés sur Bergues, où l’histoire se déroule. Les habitants n’y parlent pas ch’timi, mais flamand, et le village est beaucoup plus joli qu’on ne le laisse paraître.

Le nord de la France est une terre de cinéma. Il a un côté gueule cassée, avec les souvenirs, nombreux, des ravages des deux guerres, celle de 14-18 qui a parsemé la campagne de cimetières, celle de 39-45 et ses bombardements qui ont éreinté Dunkerque. Un côté gueule noire aussi, le surnom des mineurs de fond partagés entre la fierté du métier et la dureté du labeur, capables de grandes colères sociales. La terre de Germinal. Il faut savoir l’aimer pour filmer la beauté de ses ciels, quand la lourde grisaille cède à un rayon de soleil fugace qui dore les dunes de Ma Loute, du côté de Wissant. Et savourer le rire de ces gens du Nord, pour les moquer gentiment. Promenade cinéphile.

Wallers-Arenberg, Germinal, de Claude Berri (1993). Claude Berri, la première fois qu’il l’a vu, il a failli lui mettre son poing dans la figure. « Il m’a dit, pour me tester, que tous les mineurs étaient des fainéants. » René Lukasiewicz, 32 ans au fond, n’imaginait pas que ce gars, « quelqu’un comme vous et moi, je savais pas qui c’était », allait changer le destin du carreau de mine d’Arenberg, près de Valenciennes, exploité de 1903 à 1989, que les Houillères devaient raser. Aujourd’hui, le site est réhabilité en studios de cinéma.

Photo: Jérémy Jännick

René Lukasiewicz a été figurant dans Germinal, comme la moitié de la ville, « dans les durs, les bagarreurs, avec Renaud [qui jouait Étienne Lantier, le meneur de la grève] », se marre-t-il. Il se souvient du casting à Paris : « Y avait des acteurs, et puis nous. Berri a fait parler les acteurs et il a préféré les mineurs. »

Le site vaut le coup d’oeil : majestueux chevalements, ces machineries qui surplombaient les bâtiments et servaient à descendre les ascenseurs au fond, jusqu’à 678 mètres de profondeur ; corons rangés comme à la parade… Aujourd’hui, les anciens racontent le film et la mine tous les mardis et les jeudis matin à 9 h. Ils accueillent le visiteur, à gauche de l’entrée, dans le local qu’ils ont aménagé à leur goût, en vrai troquet, avec comptoir et tireuse à bière. Et c’est en patois, en vrai ch’timi, qu’ils vous causent, pas comme dans le Bergues de Dany Boon…

Bergues, Bienvenue chez les Ch’tis, de Dany Boon (2008). L’imposture. Bergues ne parle pas ch’ti, mais flamand, même si certains autochtones se moquent des groupes de touristes d’un retentissant « Salut biloute ! » quand passe le « Ch’ti Tour », visite guidée des lieux mythiques du film. Longtemps seigneurs des lieux, les comtes de Flandre doivent s’en retourner dans leurs tombes.

Bergues est plus jolie que le film le laisse entendre : vieille ville fortifiée aux canaux (où on ne fait pas pipi, SVP) bordés de maisons de maître. Sans friterie Momo sur la grand-place, un décor de carton-pâte, mais avec un vrai beffroi, ces tours de guet du Moyen Âge qui voyaient loin sur les plaines et narguaient les clochers. Y accrocher la banderole « Je t’aime, veux-tu m’épouser ? » pour le film a été épique : l’une des aiguilles de l’horloge est tombée, ce qui a arrêté le carillon qui sonne tous les quarts d’heure.

Tout le village en a pointé son nez dehors. Déjà que l’équipe du tournage avait inondé la ville, alors qu’il n’avait pas plu une goutte, pour la fameuse scène de l’arrivée de Kad Merad sous la drache… Mais Bergues a pardonné, avec la publicité qu’il y a gagnée.

Entre Dunkerque et Bray-Dunes. Week-end à Zuydcoote, d’Henri Verneuil (1964), et Dunkirk, de Christopher Nolan (en 2017). L’opération Dynamo, cet incroyable rembarquement du contingent anglais à Dunkerque, condamné au repli par l’avancée allemande en 1940, a inspiré les cinéastes. Le film le plus célèbre est français, Week-end à Zuydcoote, gouaille de Belmondo, répliques de Périer, Marielle et Mondy… Que du beau linge.

Zuydcoote, paisible bord de mer, coincé entre Dunkerque et la frontière belge, chérit le souvenir du tournage. Il faut filer vers la plage, près de l’école de voile, trouver le reste de bunker et grimper à son sommet. À gauche, l’hôpital maritime, toujours là, avec son allure de manoir anglais ; en face, les dunes qui s’échancrent. C’était là qu’était installée la popote devant laquelle Julien-Belmondo meurt à la fin. Un panneau, avec archives Pathé, rappelle le tournage. Les embouteillages dans les rues, les familles s’agglutinant à deux pas des caméras.

Rien à voir avec Dunkirk, sur le même sujet, dont Dunkerque a vécu le tournage en juin. Secret défense et curieux priés de circuler. Bruno Pruvost, amateur d’histoire et figurant sur Dunkirk, estime qu’il n’y a pas photo : c’est Week-end à Zuydcoote le plus impressionnant, avec une même débauche de figurants (1500 pour le français, 1300 pour l’américain) et de pyrotechnie. Et la bande-annonce de Dunkirk l’a agacé : visages de soldats marqués par le froid et la pluie, alors « qu’il a fait beau pendant toute l’opération, du 26 mai au 4 juin 1940. Sinon, ils n’auraient jamais pu rembarquer 338 226 soldats. » Sur la plage de Zuydcoote, pendant les basses eaux des grandes marées, émergent les restes du Crested Eagle, un des 300 bateaux coulés pendant l’opération Dynamo. Et là, ce n’est plus du cinéma.

Entre Wissant et Hardelot. Ma Loute, de Bruno Dumont (2016). Il a fallu deux villas d’époque, et pas n’importe lesquelles, pour que Bruno Dumont restitue la folle maison de villégiature des Van Peteghem. Pour l’extérieur, le Typhonium, à Wissant, une maison d’inspiration pharaonique où, sur une imitation de cartouche, on voit un oiseau gravé du nom de Blériot, auteur de la première traversée de la Manche en 1909.

Elle est tout droit sortie de l’imagination d’un couple d’artistes bourgeois, en 1890, pour créer un atelier, à la vue superbe sur l’entre-deux caps, et elle ne se visite que lors des Journées du patrimoine.

Les intérieurs ont été tournés au château d’Hardelot, autre folie, où a aussi été filmé Tess, de Roman Polanski. C’est un château fort d’opérette, néogothique balnéaire, haut lieu de la jet-set à la Belle Époque. Boiseries et velours, l’idéal pour un déjeuner bourgeois où est convié un jeune pêcheur un peu perdu.