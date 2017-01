Beauties. La beauté sauvera le monde, Françoise Spierkermeier

En cette ère où des millions de Terriens passent sous le rouleau compresseur de l’uniformisation, le monde peut souvent apparaître au mieux beige et fadasse, au pire carrément laid. D’autant plus laid que la beauté demeure un concept à géométrie très variable selon le lieu où elle éclôt sur le globe : ce qui est beau et attirant pour l’un peut être perçu comme rebutant par un autre. Dans Beauties — en français dans le texte —, la journaliste Françoise Spierkermeier s’est justement intéressée aux rituels de beauté qui prévalent au sein de certaines ethnies qui ont préservé leur mode de vie traditionnel, essentiellement en Afrique mais aussi en Inde, en Papouasie–Nouvelle-Guinée et en Afghanistan, où même la barbe des talibans est expliquée en tant que canon de beauté. Ex-reporter de guerre et photographe qui observe le monde à travers le prisme de la sociologue qu’elle est, Françoise Spierkermeier explique aussi la raison d’être des parures tarabiscotées des Papous, des alliances monumentales que portent au cou les femmes Hamar et Bashada d’Éthiopie, des fabuleux voiles et turbans vifs qu’arborent les Touaregs du Niger, des colliers aux dents de tigre qui ornent la poitrine des Naga de l’Inde, ainsi que des piercings et des scarifications, ces oeuvres d’art charnelles universelles. Le tout est étayé d’innombrables photos grand format et gros plan, dont le sujet est parfois attrapé au vol, parfois mis en scène comme dans une vraie séance photo pour magazine de mode. Eh ! Après tout, ils sont vraiment beaux, tous ces personnages.

Beauties ★★★★ 1/2 Françoise Spierkermeier