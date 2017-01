Chemins de Compostelle. Sentiers d’histoire et de spiritualité, Iris Schaper, Anke Benstem, Anja Kauppert, Silke Haas

À partir de la France, il existe quatre voies sacrées qui mènent le randonneur au terme de son pèlerinage, à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne : celle de Vézelay, la « Via Lemovicensis », qui traverse le Limousin ; celle de Paris, la « Via Turonensis », qui sillonne la Beauce ; celle d’Arles, la « Via Tolosana », qui se confond avec la Grande Randonnée GR 653 et passe par Toulouse ; puis la plus ancienne et la plus fréquentée, celle entreprise à dos de mule par l’évêque Godescalc au départ de Puy-en-Velay, en 951, la légendaire « Via Podiensis », ou GR 65.

Ces quatre routes fusionnent à Puente la Reina, en Espagne, où le Camino francès prend le relais jusqu’à Compostelle sur une distance de 780 kilomètres. Par contre, les pèlerins qui arrivent d’Arles ou qui commencent leur pèlerinage au col du Somport, à la frontière entre l’Espagne et la France, emprunteront la voie Camino aragonès avant de converger vers le Camino francès.

Ce sont ces deux parcours les plus fréquentés du nord de l’Espagne que ce beau livre en papier glacé de 320 pages, abondamment illustré, décrit étape par étape : le Camino francès, qui débute à Saint-Jean-Pied-de-Port pour se terminer 29 étapes plus tard à Saint-Jacques-de-Compostelle, et les six étapes du Camino aragonès au départ, donc, du col du Somport jusqu’à Puente la Reina.

Outre une description de chacune des étapes et de très belles photos — dont certaines présentées en planches panoramiques —, cet ouvrage contient des textes informatifs sur les sites les plus intéressants de ces voies historiques. En débutant par la légende de saint Jacques le Majeur et de son frère cadet Jean l’Évangéliste, qui, avec Pierre, furent les disciples favoris de Jésus.

En fin d’ouvrage, un atlas détaillé récapitule toutes les informations pratiques et touristiques qu’offrent les différents tracés. Un beau livre à offrir à tous ceux qui rêvent du fameux chemin.

Chemins de Compostelle ★★★★ 1/2 Iris Schaper, Anke Benstem, Anja Kauppert, Silke Haas