Des bananes, des mangues et des noix

Après une attente de trois jours à Bamako, il est devenu évident que nous ne nous envolerions pas pour Tombouctou avec « Air Malin ». Bientôt, après l’hivernage, les touristes reviendront et alors, le transporteur reprendra son horaire de vol régulier. Mais pour l’instant, ses avions sont cloués au sol faute de passagers. Et voilà !, comme on dit partout au Mali pour clore la discussion.

Tombouctou est située aux confins du Sahara, à 1000 kilomètres au nord de la capitale du pays. La ville d’importance la plus près est Mopti, dans le delta du fleuve Niger, mais tout de même distante de 350 kilomètres de notre destination. En bus, c’est un trajet de 10 heures au départ de Bamako. « Et, bien sûr, vous ne voulez certainement pas conduire au-delà de Mopti à moins de tenir à avoir affaire à une bande de bandits sahariens, dit un coopérant. Mais pourquoi aller à Tombouctou, un trou perdu ? »

Au temps de sa gloire, Tombouctou était « l’Athènes de l’Afrique », une cité d’érudits et le carrefour des caravanes chargées d’or, de sel et d’esclaves qui prenaient la direction de l’Europe ou de l’Asie. Cinq siècles plus tard, mon compagnon de voyage et moi nous demandons ce qu’elle est devenue. Nous prévoyons de visiter certaines des plus anciennes mosquées d’adobe au monde avant que l’érosion (ou des vandales fanatiques) ne finisse par les détruire, admirer les glyphes dansants de rares manuscrits islamiques médiévaux et nous imprégner de l’atmosphère d’une cité mythique.

Peu importe ce que René Caillié et d’autres explorateurs ont écrit à son sujet, nous devons voir le puits de Bouctou, l’origine du camp légendaire, par nous-mêmes. Alors, prenons donc ce bus pour Mopti. Nous trouverons bien une façon de gagner le nord à partir de là.

Huit heures du matin, gare centrale de Bamako

Nous avons localisé notre bus : orange, allemand et très vieux. Comme tout ce que les pays riches ont généreusement donné au pays. Quoi qu’il en soit, si Julep, comme nous l’avons surnommé, n’est pas le seul autobus dont le toit semble sur le point de se voûter sous le poids du bric-à-brac posé dessus, nul autre n’a une chèvre vivante attachée à son porte-bagages !

Une trentaine de personnes, dont deux touristes, c’est-à-dire nous, et trois poulets s’empilent à bord. Je remarque un Touareg portant un long sabre. Il a l’air très digne dans sa djellaba indigo, mais sans chameau, il a aussi l’air perdu. Pas étonnant qu’il semble pressé de retrouver son désert. Je remarque aussi un Peul.

Je sais qu’il est peul parce qu’il porte le beau chapeau conique en paille et en cuir que seuls les bergers de ce groupe ethnique arborent. Lui aussi est hors contexte sans bétail. Deux Bambaras bijoutées et un bébé appelé Amadou s’assoient derrière nous. À 10 h, le bus est plein et nous sommes prêts à partir. Bye-bye, Bamako.

En un rien de temps, Julep se transforme en sauna. Non, le système de climatisation allemand ne fonctionne plus. L’aide internationale a ses limites. Comme tout le bazar sur le toit ne parvient pas à isoler l’autobus du soleil, nous sommes tous en train de grésiller.

Les plus chanceux d’entre nous sont profondément endormis. Le petit Amadou pleure à fendre l’air. Les enfants africains étant la « propriété » collective de toute communauté donnée, un Amadou nu est passé de passager en passager, chacun essayant de le consoler. Quand il atterrit sur mes genoux, il cesse de pleurer brièvement et fait pipi. Le mot se répand qu’Amadou a mouillé la toubabou, et pour me réconforter, des voyageurs m’offrent des bananes, d’autres des mangues, des noix.

Tantie, j’ai faim !

Voilà que ce sera bientôt l’heure de la prière et du lunch. Notre chauffeur musulman s’arrête à la gare routière de la petite ville de Ségou. Avant de disparaître dans une salle à côté du restaurant, il nous crie quelque chose en bambara. Aminata, la mère d’Amadou, prend mon poignet et pointe sur ma montre l’heure à laquelle nous partirons. Mais, finalement, nous décidons de manger tous ensemble.

Au menu de la cantine Tantie, j’ai faim : du riz au gras sans foie, soit du riz nappé d’une sauce à la viande. Nous mangeons avec nos doigts, roulant le riz en boulettes. Je ne suis pas très adroite, mais c’est amusant. En regagnant l’autobus, nous constatons que la chèvre a été libérée. Euh, venons-nous de la manger ? !

Après avoir quitté Ségou, nous filons sur la seule route à deux voies du pays. Merci, la Chine. Le paysage change radicalement. Il n’y a plus de villes ni de bâtiments en béton. Comme si elles avaient jailli spontanément du sol, des maisons de boue séchée se blottissent maintenant en grappes de chaque côté de la route.

Devant certaines d’entre elles, des femmes en boubous bigarrés moulent le millet. À l’unisson, elles lancent leur long pilon de bois dans les airs et frappent leurs mains avant de l’attraper et de l’enfoncer dans le mortier. Encore et encore, elles répètent ces gestes tout en chantant. Comme j’aimerais qu’on s’arrête pour les écouter !

Une aide étrangère spéciale

Nous roulons à présent en plein Sahel, traversant des hameaux, croisant quelques zébus et baobabs. La plaine de latérite est rouge sang, lisse et tellement… horizontale. Soudain, à travers la poussière que soulève l’harmattan et qui jette son voile rosé sur tout, j’aperçois, droit devant, un homme qui marche vers nous. Julep ralentit. L’uniforme kaki de l’homme nous renseigne sur son occupation : policier ou militaire.

Mon compagnon et moi échangeons un regard qui signifie : oh, oh, cela pourrait signifier un « péage spécial » pour nous… N’avions-nous pas vécu une expérience de ce genre il y a à peine quelques jours, à Bamako ? À la fin d’une rencontre jusqu’alors amicale, un marabout s’était posté, bras croisés, devant la porte de sa maison, bloquant notre sortie, et avait exigé de nous 20 000 francs CFA (environ 40 $) afin d’acheter des céréales à ses étudiants. « Appelons cela une “ aide étrangère spéciale ” », avait-il lancé sans détour.

Le chauffeur s’arrête, ouvre la porte. En entrant dans le bus, l’homme le regarde puis nous regarde, et demande quelque chose, quelque chose que nous ne comprenons pas. Le chauffeur hoche la tête. Notre visiteur pose son jerrican au milieu de l’allée et s’assoit dessus, tandis que Julep reprend sa route. L’homme semble épuisé. Voilà, monsieur, des bananes, des mangues et des noix.

Vous vous demandez si nous avons réussi à nous rendre à Tombouctou ? Eh bien, oui, à bord d’un — vieux — bimoteur tchèque, mais pas avant un autre malentendu mémorable. Le décollage tardait. « Nous attendons le capitaine », nous informa le… capitaine depuis le cockpit. Puis arriva enfin ledit capitaine, un monstre dans un sac de glace, fraîchement pêché dans le fleuve Niger. Quant à la cité légendaire, c’est bien un trou perdu, mais quel trou…

Et là-dessus, joyeux Noël !