Château Combel La-Serre 2015, Cahors, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Un lieu, un cépage, un millésime, une équipe, mais surtout une compréhension de tous les paramètres pour un rouge plein de vie et drôlement authentique, bien loin de ces cahors rugueux et atramentaires d’une autre époque. Le corps est moyen et la sève serrante, portant le relief fruité avec fraîcheur et dynamisme. À table ! (5 +) ©