Chablis 2016, La Vigne de la Reine, Bourgogne, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

La ligne est claire et nous sommes bien à Chablis. Seulement, le chardonnay s’y étoffe avec plus d’affirmation que dans le millésime précédent, avec plus de vigueur aussi, substituant à l’approche minérale une matière fruitée plus ample, plus fournie. La finale nette clôt une bouche franche et généreuse. (5 +) ©