Barolo Riserva 2007, Batasiolo, Piémont, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

À ce prix et dans ce millésime, la maison se fait des amis. Surtout que ce diable de nebbiolo livre la marchandise avec une bonne dose d’amplitude et de densité tout en demeurant civilisé et finement étoffé. Un rouge accompli qui n’a pas pris un pli mais qui révèle au contraire une assurance et une harmonie d’ensemble parfaites. (5 +) ©