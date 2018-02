Carrelot des Amants 2016, Côtes du Brulhois, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Les vignerons de la Cave de Donzac élaborent cette cuvée avec leurs tripes et, accessoirement, avec des cuves de vinification modernes et efficaces. Ce qui n’empêche pas le trio tannat-cabernet-merlot d’être inspirant, certes souple et léger, mais aussi franc et authentique. Le blanc est dans la même veine. (5)