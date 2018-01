Troncone 2015, Le Ragnaie, Toscane, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Mon conseil : placez 6 ou 12 bouteilles de côté ! Oui, car ce bio aspire à un statut qualitativement plus élevé qu’un simple sangiovese régional. Pour tout dire, il a du pedigree dans le blason, avec ce fruité net et très pur, vivant et de belle tenue, avec ce mordillant de saveurs qui intéresse longuement. Une autre année de bouteille lui sera profitable. (5) ©