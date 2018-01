Duorum 2015, Douro, Portugal

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Voilà qui est coloré et bien serré, nuit noire dont on peine à voir ne serait-ce qu’un filet de lumière reflétant le grand fleuve Douro tout au pied des terrasses. C’est serré, oui, telle l’ardoise dont l’épiderme souffle à la fois le chaud et le froid. Nous sommes en pays rude, mais aussi d’expression fruitée franche et généreuse. (5 +) ©