Bourgogne 2016, La Soeur Cadette, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le bourgogne a la cote avec, comme corollaire, une hausse des prix qui n’est pas près de s’estomper. Mais comme pour une drogue folle et douce, difficile de résister ! Ce chardonnay tape dans le mille avec son fruité désarmant de fraîcheur et de sincérité, d’équilibre et de haute buvabilité. C’est sec, léger et bien ciblé. (5)