Château Lafitte Tramier 2005, Médoc, Bordeaux

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Après plus d’une décennie de bouteille, ce rouge à son apogée livre cette histoire que l’on veut bien entendre. À savoir une expression aromatique fine toujours ouverte sur le fruit, mais aussi sur une touche de champignons frais et de rose fanée. La bouche fondue offre texture, rondeur et une impression de gras et d’épaisseur. Vaut le détour ! (5)