Les Greilles blanc 2016, Causse Marines, Gaillac, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Pour le dire simplement, je suis fan de cette maison, et de ce vin ! À la fois ludique et intrigant, ce blanc sec, pas trop costaud mais tout de même substantiel au palais avec ses épaisseurs heureuses de fruits blancs, de résines et d’épices, vous entraîne là où vous n’êtes jamais allé. C’est inspirant, édifiant, d’une vérité qui ne ment pas. (5)