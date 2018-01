Château Coupe Roses Schiste 2016, Languedoc-Roussillon, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le Languedoc et son Roussillon plus à l’ouest me fascinent. Berceau ancien pour des vins brûlants aujourd’hui d’actualité, l’appellation regorge de perles toutes aussi authentiques les unes que les autres. Cette roussanne qui multiplie les épaisseurs minérales étoffe le palais avec substance, grâce à une part de mystère non négligeable. (5 +) ©