Chablis 2016, Alain Geoffroy, Bourgogne, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Boire un chablis de ce type, c’est chausser ses patins de fantaisie pour mieux fendre la glace bleue en y traçant les plus subtiles arabesques fruitées. Simple coup de lame, il est vrai, mais pourvu d’un dynamisme, d’une précision et d’un équilibre à couper le souffle. On ne suce pas ici la glace, mais le terroir tant c’est vibrant ! Grand millésime. (5 +) ©