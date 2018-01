Espelt Saulo 2016, Empordà, Espagne

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ce rouge est aussi sincère et sympathique que les Catalans eux-mêmes. Avec cette affirmation tranquille qui en garantit l’authenticité. Ce sont de beaux grenaches (et un doigt de carignan) qui font ici la fête à un fruité qui se veut souple, simple et coulant, bref, juteux à souhait. Servir un chouïa frais sur des charcuteries. (5)