Domaine de l’Île Margaux 2014, Bordeaux, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

À goûter ce rouge, on a l’impression d’un coeur qui bat, mouvement perpétuel d’un fruité qui va et qui vient, déposant sa sève nourrie de fins tanins pour mieux amplifier le milieu de bouche. Un vin de corps mais aussi de rondeur, à la fois frais et filtrant et doté d’une finale serrée, légèrement amère. Vivement la bavette grillée ! (5 +)