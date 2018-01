Le Mas des Flauzières Cuvée Julien 2015, Séguret, Rhône, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ce rouge riche, costaud et magnifiquement ensoleillé fleure bon un fruité si tendre que l’on se surprend de le voir provenir de terroirs arides et inhospitaliers. Ici, la caresse florale et épicée des grenaches descend tel un sirocco chaud sur l’échine des ravins locaux, musclant au passage un message gourmand et fraternel. Authentique. (10 +) ©