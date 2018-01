Quatro 2015, MontGras, Chili

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Quatre cépages, complémentaires, dont une part dominante de chardonnay, se laissent entraîner dans une valse exotique des plus captivantes. C’est bien sec, net et aromatique, vibrant sous le citron vert et des notes poivrées, le tout porté par un bon volume d’ensemble. Pas mal du tout sur les ceviches. (5)