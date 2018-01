Carignan Vieilles Vignes, É. F. Jourdan, Pays du Gard, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le carignan est au Languedoc ce que le sirop d’érable est au Québec : un pilier, que dis-je, une sève qui irrigue un terroir et défini ses hommes et ses femmes, en profondeur. La version proposée par les Jourdan projette une portée aromatique et gustative fine, presque délicate tant la précision et la fraîcheur éclatent au grand jour. (5) ©