Family Tree 2015, Henry of Pelham, Ontario, Canada

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Nous avons affaire ici à la branche aromatique de l’arbre familial dont le feuillage enjolive, éclaire et porte haut les couleurs dégagées par des viogniers, chardonnays et autres gewurztraminers habilement fusionnés. L’approche est tendre, très pure, peu acide et porte à la rêverie, voire à l’oisiveté… (5)