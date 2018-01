Clos Marion 2015, Fougeray de Beauclair, Fixin, Bourgogne, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Les amateurs — chinois inclus — ont déjà compris que ce grand millésime passera à l’histoire. Le pinot noir s’y sent princier et parfaitement intégré à son rang, sans toutefois être hautain et suffisant. Il s’assure d’un fruité mûr et bien frais mis en texture avec cohérence sur un fond velouté sensuel, irrésistible à souhait. (10 +) ©