Mas des Chimères Nuit Grave 2015, Terrasses du Larzac, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Il y a une fraternité qui touche dans ce vin. Poignée de main vigneronne bien ferme dont on sent rapidement ce mélange de sincérité et d’authenticité. De générosité et de prodigalité aussi. L’attention est portée sur le terroir et ses fruits, avec ce charnu aussi décontracté que gourmand pour conforter longuement le palais en final. J’aime. (10 +) ©