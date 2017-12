Froggy Wine 2015, Muscadet, Luneau-Papin, Loire, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le melon de Bourgogne inscrit un coup de patin vif et précis sur votre langue, qui lui déroulera en retour la patinoire au complet tant son fruité sait si bien patiner en bouche ! Une fois de plus, une merveille d’équilibre artistique, léger de mouvements et ample de promesses salines et iodées. Huîtres sur glaces ? (5)