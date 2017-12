Curtefranca Rosso 2014, Ca’del Bosco, Lombardie, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Terminer l’année sur une note d’élégance, de raffinement et de fraîcheur tout en étant récompensé d’un indice très élevé de buvabilité et de digestibilité semble ici approprié. Surtout à ce prix. Expression nette et très pure des cabernets sur un ensemble au corps moyen rehaussé de tanins fins, précis. Bref, exquis ! (5 +) ©