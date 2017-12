Grande Réserve des Challières 2015, Ventoux, Rhône, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

En cette période de l’année où la nuit gruge le jour comme le ferait votre canin d’un os habillé de ses derniers lambeaux, ce rouge sympathique ouvre la brèche chaude et ensoleillée que vous n’attendiez plus. La matière fruitée est bien en selle, la nuance est simple, le corps soutenu et l’équilibre parfait. (5)