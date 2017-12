San Valentini Scabi 2016, Sangiovese di Romagna, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ce vin bio gagne en assurance et en personnalité avec les millésimes. Après un 2015 au fruité mûr et bien nourri, ce 2016 affiche encore cette trame tannique fraîche et bien serrée, ce fruité vivant et généreux qui séduit les adeptes aujourd’hui de plus en plus nombreux. Boire vrai ? Ça n’a jamais été aussi évident ! (5) ©