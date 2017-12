Clos de la Briderie Blanc 2016, Touraine-Mesland, Loire, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

En rouge comme en blanc, ce vin bio, principalement à base de chenin blanc, ouvre la voie à une fraîcheur que l’exotisme des saveurs vient confirmer tout au long du parcours en bouche. Un blanc sec et léger, particulièrement friand avec ses notes d’agrumes et de fleurs, sa finale fine et saline. Vin d’apéritif par excellence. (5)