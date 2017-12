Ne sommes-nous pas toujours un peu suspendus au bout des lèvres du pinot noir pour sans cesse espérer saisir ce qu’il a à nous dire ? Chose faite ici avec sincérité et crédibilité pour ce « second » qui ne manque ni d’étoffe ni de conviction fruitée. Clarté et envolée aromatique sur un ensemble délicat, mais aussi persistent (5+)

Le canon ★★★ 1/2 Petite Incline 2015, Maison Roy et Fils, Oregon, États-Unis (57,25 $ – 12882338)