Clos de la Butte 2015, Muscadet Côtes de Grandlieu sur lie, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Comme pour le beaujolais, vous connaissez ma passion pour le beau muscadet. À moins de 20 $, nous sommes ici au niveau du cru, de celui dont la sève fait merveille sur l’huître qui s’ouvre pour mieux relancer la sapidité et la pointe saline. C’est très classe, élégant, détaillé et pourvu d’un fruité pur et lumineux. Top ! (5+) ©