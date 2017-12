Clos de la Perrière 2014, Domaine Parigot, Hautes Côtes de Beaune

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Je suis toujours profondément respectueux de cette Bourgogne qui continue à nous offrir de tels pinots, généreux d’eux-mêmes mais sans toutefois grossir le trait, préférant jouer de finesse et de précision. Et puis sentir ce fruit éclater ; caresse au palais et paix dans l’âme. Un beau moment de fraternité (5+) ©