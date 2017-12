Chianti 2015, Cecchi, Toscane, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Si la version Ricasoli 2015 (13188858) est top, celle-ci ne s’en laisse pas imposer non plus. Avec moins de détails certes, mais pourvue de tanins fruités bien charnus, souples et bien liés. Un rouge simple, bien frais et doté d’une structure moyenne ; idéal pour ce spaghetti du lundi soir. Servir frais. (5)