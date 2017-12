Saint-Péray 2015, Pierre Gaillard, Rhône, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Minuscule appellation où triomphent marsanne et roussanne, Saint-Péray intrigue et fait rêver. Car oui, en raison d’une acidité basse, ce blanc sec caresse et tend ses pièges fruités bien au-delà de ce que le palais pouvait imaginer. En douceur. C’est discret, fin et précis entre les mains de Gaillard… le rêve quoi ! (5) ©