Château la Tour de l’Évêque Blanc de Blancs 2016, Côtes de Provence

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le rolle et le sémillon s’imbibent, telle une éponge gonflant sous l’empreinte humide du terroir, pour mieux distiller ensuite au goutte-à-goutte tout le jus minéral local. Ils le font avec subtilité et discernement, sur fond de fruit blanc et de miel, ajoutant la rondeur à une texture déjà passablement nourrie. (5 +) ©